Openjobmetis Varese – Givova Scafati, la partita in diretta

Ottava di andata in Serie A: la Openjobmetis alla ricerca di punti ospita a Masnago la Givova Scafati dell’ex Ale Gentile. Squadre in campo dalle ore 17 di domenica 19 novembre in una Itelyum Arena piena di tifosi. La partita sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il consueto liveblog. #DirettaVN è offerta da Finazzi Serramenti e Confident e si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.