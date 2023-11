Openjobmetis, vietato sbagliare: a Masnago arriva Sassari

Mentre sul fronte societario si resta – ma il tempo stringe come una cintura al pranzo di Natale – in attesa di eventuali bonifici australiani, sul campo la Openjobmetis si trova di fronte il primo, vero e decisivo crocevia della stagione di Serie A. Domenica 5 alle 19 alla Itelyum Arena arriva il Banco Sardegna Sassari, formazione che come Varese ha iniziato in forti difficoltà il campionato.

Due sorprese negative, fino a qui, che si confrontano per capire chi potrà tirare un (piccolo) sospiro di sollievo e chi al contrario aprirà il dossier della crisi in modo più marcato. Lombardi e isolani hanno all’attivo una sola vittoria ma la striscia negativa della Openjobmetis è più lunga, dura da quattro turni e comprende i KO interni, seppure di strettissima misura, con Trento e Tortona. Proprio la Bertram è invece passata “a rullo” al PalaSerradimigni sette giorni fa invischiando ancora di più Sassari nella zona rossa.

La vittoria su Tbilisi in Fiba Cup ha dato, per lo meno, ai biancorossi un pizzico di fiducia anche se il secondo tempo giocato senza Cauley-Stein (espulso) ha lasciato scoperta la squadra a rimbalzo e in area e senza il proprio totem Varese ha sofferto parecchio. Una circostanza che andrà evitata a prescindere anche se con il Banco dovrebbe essere disponibile Scott Ulaneo che ha smaltito il lieve infortunio recente (il responso finale dopo la rifinitura del mattino). Sotto canestro anche Sassari è scoperta: senza Bendzius e senza Diop che si è appena fatto male al menisco (arriverà l’ex veronese Taylor), i biancoblu schiereranno il francese Gobmbauld e l’ex pesarese Charalampopoulos che a febbraio demolì la OJM nei quarti di finale di Coppa Italia. Con loro anche l’ex di turno Luca Gandini.

Insomma a Masnago sarà sfida soprattutto tra due squadre a trazione esterna (per scelta o per forza di cose) e per Varese l’obiettivo è sempre lo stesso: garantire buone percentuali al tiro pesante e diminuire il più possibile i momenti di digiuno offensivo, quelli che permettono parziali ancora troppo facili agli avversari. Bialaszewski dovrà anche sì vedersela con un coach di lungo corso come Piero Bucchi, da due anni alla guida della Dinamo e, da qualche mese, affiancato dall’ex Massimo Bulleri. Anche per il tecnico americano quindi un esame di quelli tosti, per di più sul filo del rasoio. Una sconfitta con Sassari potrebbe metterlo ufficialmente in discussione, anche se su questi aspetti la società ha la bocca tappata.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata da VareseNews con un liveblog già disponibile per i lettori fin da venerdì pomeriggio. Al suo interno trovate notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico pre-gara. Dalle 18,30 circa di domenica quindi, il racconto azione dopo azione del match tra biancorossi e sardi. Il live è offerto da Finazzi Serramenti e Confident e contiene la chat per commentare insieme a noi l’incontro. Per accedere a #direttavn è sufficiente CLICCARE QUI.