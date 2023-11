Origins, arriva a Varese la seconda stagione teatrale di M.Art.E

E’ stata presentata da M.Art.E Scuola dello Spettacolo nelle sale del comune di Varese la seconda stagione della rassegna Teatrale Origins, intitolata “Out of network – Uscire dalla rete”.

La rassegna 2023-2024 includerà 13 repliche, mentre un nuovo spettacolo farà il suo debutto, e quattro produzioni M.ART.E rappresenteranno il meglio delle creazioni originali dell’associazione. Con loro, tre “special guest” nazionali: Mulino ad Arte, Uovo alla Pop e Teatro dei Lupi, che arricchiranno la rassegna con storie, messaggi e spettacoli unici.

Mulino ad arte, compagnia teatrale di Torino, vedrà a Varese come performer Daniele Ronco in “Mi abbatto e sono felice” in un originale spettacolo “a impatto zero”: l’autore e interprete del monologo infatti, alimenterà le luci del suo palco pedalando per un’ora intera su una bicicletta recuperata in discarica, che fa girare una dinamo collegata ad un faro, che si illumina a seconda dell’intensità della pedalata.

Uovo alla pop è una compagnia toscana: a Varese verrà Lara Gallo, con il monologo “Zeb – Una storia inventata” che parla della vita di un writer scomparso misteriosamente nel 2008

Il Teatro dei Lupi è invece una compagnia di Milano, che a Varese porterà “Progetto Cristo” Alberto Corba in uno spettacolo di stand up comedy sul raporto tra Uomo e Dio.

Ma da segnalare è anche ED Recovery, spettacolo della compagnia M.Art.E sui disturbi alimentari, realizzato da Lia Locatelli raccogliendo le testimonianze di ragazzi in cura: spettacolo che hanno presentato al Fringe Festival di Catania nel 2022 e con il quale ha ampliato la sua rete nazionale. «Quella di Fringe è una rassegna fortemente sociale, che ci è propria – Ha spiegato Locatelli – La nostra mission è quella di parlare alla gente, di metterci in relazione con il sociale. Anche per questo la nostra prima edizione ha puntato sul dialogo con le altre compagnie teatrali di Varese, e quest’anno siamo andati oltre, invitando a Varese compagnie da tutta Italia».

Infine, in continuità con l’anno precedente, la rassegna prevede spettacoli dedicati alle scuole secondarie di primo e secondo grado: sono dedicate a loro ben quattro produzioni, offrendo agli studenti un’opportunità unica di esplorare il mondo del teatro.

«Credo che questo sia un bell’esempio di imprenditoria culturale giovanile – ha commentato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – In grado di avvicinare e coinvolgere un pubblico di giovani. Prendo atto inoltre che in questi anni in città siano in aumento le proposte culturali che come questa offrono una varietà di progetti destinati a pubblici diversi, segno di un fermento estremamente positivo».

Sede principale della rassegna sarà il Teatro di Sant’Ambrogio, in via Lazzaro Papi 7, che ha già ospitato con successo la scorsa edizione della manifestazione. Ma alcuni degli spettacoli della rassegna verranno messi in scena nella nuova sede dell’associazione M.Art.E in Via Cavour 30 a Varese nella sala dedicata ai corsi di teatro: «Abbiamo inaugurato un nuovo spazio più grande e adatto ai nostri studenti, che sono diventati 15o – ha spiegato Caterina Rossi, direttore esecutivo dell’associazione – Due spettacoli saranno in quella sede, che è centrale e facilmente raggiungibile, cosi ne potremo aprire gli spazi. Abbiamo anche un cortile, all’interno dell’asilo Veratti, e una sala che ha una capienza di circa 40 persone»

Prenotazioni e informazioni sui costi e gli orari degli spettacoli sono a questo link.