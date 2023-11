Orsa Foam spa di Gorla Minore ritorna ad essere tutta italiana

La proprietà della Orsa Foam spa torna italiana al cento per cento. I soci italiani della storica azienda produttrice di resine espanse flessibili, con headquarter a Gorla Minore, in provincia di Varese, hanno infatti rilevato la quota del 33% in mano alla multinazionale belga Recticel Sa. Un’operazione dal valore di 18 milioni di euro. Tanto vale, in termini di patrimonio netto, la partecipazione che è stata acquisita tramite la capogruppo Orsa Group srl, a totale controllo italiano. L’esborso effettivo ammonterà a 7,15 milioni di euro, che permetterà a Recticel sa di dismettere così la sua partecipazione, dopo aver ceduto nei mesi precedenti la divisione Engineered Foam al gruppo statunitense Carpenter.

ORSA GROUP È IN SALUTE

La storia di Orsa Group è in continua espansione e questo costante sviluppo è testimoniato anche dal fatto che durante il 2022 e proprio all’inizio di quest’anno il Gruppo Orsa ha rimborsato con mezzi propri un finanziamento di 24 milioni di euro con due anni di anticipo sulla scadenza. E ora, a pochi mesi di distanza da questo rimborso, la nuova operazione che riporta completamente nelle mani italiane un patrimonio industriale che ha un valore di 56 milioni di euro. Questa la valutazione del patrimonio netto della Orsa Foam spa e delle sue società controllate, su un patrimonio netto complessivo del Gruppo Orsa che ammonta a 120 milioni di euro.

I PRODOTTI FOAM

Orsa Foam vanta un range di oltre 200 tipologie fra prodotti in polietere e poliestere, che escono dagli stabilimenti di Gorla Minore e di altre parti d’Italia sottoforma di blocchi e rotoli per fornire i mercati dell’arredamento, del bedding, delle calzature, delle automobili, delle spugne e dell’insonorizzazione dei locali.

Il tutto per un fatturato di 118 milioni di euro.

L’UNIVERSO DI ORSA GROUP

Le altre business unit manifatturiere sono rappresentate in primis dalle attività storiche, che riguardano la realizzazione di interni per l’automobile (con un parco clienti che, tra gli altri, conta nomi come Ferrari, Lamborghini, Stellantis, Mercedes, Volkswagen) e la produzione di Tessuto non Tessuto la cui commercializzazione è rivolta a svariati settori.

Altrettanto importanti sono le nuove attività recentemente intraprese dal Gruppo Orsa che riguardano in particolare il settore dell’energia. In totale parliamo di un gruppo industriale che ha un fatturato consolidato (escludendo dunque gli scambi infragruppo) di oltre 160 milioni di euro e che investe in ricerca e sviluppo oltre 5 milioni l’anno.

Sono più di 800 i dipendenti, di cui circa 350 lavorano in tre stabilimenti in Polonia e gli altri 450 nei vari stabilimenti italiani, dei quali il principale è quello storico di Gorla Minore, a cui si aggiungono quelli di Novedrate (CO), Campodarsego (PD), Matera, Mortara (PV), Pontedera (PI) e Bernareggio (MB).