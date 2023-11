Ottobre mese molto caldo: nei primi dieci giorni le temperature più alte dal 1967

Non è una notizia inaspettata ma le statistiche del centro Geofisico Prealpino mettono nero su bianco ciò che avevamo tutti sospettato: il mese di ottobre che si è chiuso è stato tra i più caldi dell’ultimo trentennio, secondo solo all’ottobre 2022 per un decimo di grado. Le temperature medie sono state superiori di 3,2 gradi.

In verità, la prima decade ha raggiunto temperature di 5,6gradi superiori alla media, stabilendo un record dal 1967.

All’Osservatorio di Campo dei Fiori, a 1226 m, nei giorni 8, 9 e 10 le temperature massime hanno superato i 26°C (punte di 26.5°C il giorno 9), nuovo record per ottobre, ben 4°C più alte del record precedente per ottobre di 22.5°C risalente al 1 ottobre 1997.

Le piogge a Varese sono state superiori alla media del 14% grazie alle precipitazioni nei giorni 20 (64 mm) e 30 (40 mm). In ottobre sono caduti 182,8 millimetri di pioggia contro una media di 160,3. Sono stati tre, infine, i temporali. Il bilancio pluviometrico dal primo gennaio al 31 ottobre è di 156,5 millimetri.

I giorni sereni sono stati 7 e 9 quelli con variabilità per una totale di 144 ore di sole, mentre per due settimane il cielo è stato coperto.