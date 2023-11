“Overgreen – L’altra faccia della rivoluzione verde”, Salvatore Di Bartolo presenta il suo libro a Busto Arsizio

Dopo il successo di pubblico riscontrato lo scorso 12 ottobre a Tradate, Salvatore Di Bartolo tornerà in provincia di Varese il prossimo 6 novembre, questa volta a Busto Arsizio, con il suo ‘Overgreen – L’altra faccia della rivoluzione verde’, l’ultimo libro scritto dal docente e saggista di origine siciliane, pubblicato lo scorso mese di giugno con la casa editrice romana ‘La Bussola’.

L’opera, impreziosita dalla prefazione illustre di Vittorio Sgarbi, analizza con un punto di vista critico le direttive in fase di adozione in sede comunitaria connesse al Green Deal europeo e le relative ricadute sul piano socio-economico e occupazionale

per i paesi membri, nonché i tratti distintivi della sempre più dilagante ideologia green.

All’incontro, in programma alle ore 18.30 presso la Sala del Camino di Villa Calcaterra, interverranno insieme all’autore anche l’europarlamentare bustocca Isabella Tovaglieri (salvo impegni istituzionali in sede comunitaria dell’ultim’ora), che proprio contro le controverse direttive green da anni conduce delle autentiche battaglie a difesa degli interessi italiani, e poi, ancora, Alessandro Albani, consigliere comunale e segretario cittadino della Lega per il comune di Busto, e il conduttore radiotelevisivo Piervittorio Scimia, che farà da moderatore. Ingresso libero.