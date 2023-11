“Paolo Conte, il maestro è nell’anima”, il podcast di Giulia Cavaliere che racconta l’artista

Esplorare il mondo di Paolo Conte, in un podcast.

Si intitola “Paolo Conte, il maestro è nell’anima”, la serie audio in cinque puntate dedicate al Maestro. Prodotto da Chora Media e Sugar Play, il podcast è realizzato dalla giornalista musicale Giulia Cavalieri che invita “alla sue corte” tante voci del panorama musicale italiano per raccontare parole, musica e canzoni dell’artista di Asti.

La prima puntata è uscita oggi (24 novembre). In ogni puntata, una canzone innesca un’intervista a ospiti, un’esplorazione in presa diretta di Conte e del suo mondo musicale e narrativo. E non manca, naturalmente, Paolo Conte in persona.

Foto sopra Paolo Conte in concerto al Teatro Arcimboldi di Milano, foto di Raffaele Della Pace