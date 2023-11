Parte da Varese l’iniziativa degli Stati Generali dell’Azione per il Clima

In un momento cruciale per la salvaguardia ambientale, prende il via da Varese un’iniziativa senza precedenti: gli Stati Generali dell’Azione per il Clima. Annunciata da Giovanni Ludovico Montagnani durante il suo speech a TEDx Varese Countdown, l’azione si propone di raccogliere tutte le voci e le realtà dell’attivismo italiano e creare un interlocutore comune capace di favorire il dialogo tra attivisti e politica.

Promotori di questa azione, il collettivo “Ci Sarà un Bel Clima”, da poco divenuto associazione, che da anni dimostra un impegno tangibile verso la causa ambientale e di cui Giovanni Montagnani è vicepresidente.

L’iniziativa coinvolge ben 40 diverse realtà dell’associazionismo ambientale in Italia, ciascuna dedicata a tematiche di divulgazione che spaziano in maniera ampia. La forza di questa iniziativa risiede proprio nella diversità delle realtà coinvolte. Il collettivo “Ci Sarà un Bel Clima” è determinato a superare le divisioni che spesso caratterizzano il movimento ambientalista, affermando con forza che la diversità può essere una risorsa anziché un motivo di discordia.

«Siamo stufi di essere divisi tra gruppi e anche essere di essere denigrati proprio per questa diversità – racconta Montagnani -. Abbiamo deciso di mettere insieme chi si occupa di pannelli solari con chi si dedica all’energia nucleare, chi fa ricerca sugli organismi geneticamente modificati con chi si occupa di agricoltura biologica. E non cerchiamo una convergenza su temi specifici, ma piuttosto vogliamo trovare unità nella risposta a una domanda fondamentale: vogliamo un cambiamento effettivo, o preferiamo mantenere un atteggiamento di superiorità senza tradurlo in azioni concrete? Vogliamo fare qualcosa di serio e maturo di questo movimento ambientalista italiano, o vogliamo continuare a sentirci solo migliori degli altri?».

L’iniziativa è stata pensata come un appello all’unità nell’ambiente dell’attivismo italiano. L’obiettivo è creare un interlocutore comune che faciliti il dialogo costruttivo tra gli attivisti e la classe politica. La diversità delle realtà coinvolte mira a offrire una prospettiva completa sui molteplici aspetti legati all’ambiente, permettendo così di elaborare strategie e soluzioni più efficaci e inclusive.

«Il nostro movimento ambientalista italiano può fare la differenza solo se ci uniamo e lavoriamo insieme – conclude Montagnani -. È giunto il momento di superare le differenze e costruire un fronte comune per affrontare le sfide ambientali che ci troviamo di fronte. Vogliamo essere protagonisti attivi del cambiamento, non solo spettatori».

Per maggiori informazioni: Ci sarà un bel clima Facebook