“Partita doppia”, gli imprenditori che sognano una nuova società

Si intitola “Partita doppia” di e con Laura Curino (ricerca e adattamento testi di Jenny Assi e Caterina Carletti) ed è la lettura teatrale che chiude il ciclo di incontri “Officina delle idee” e si terrà giovedì, 23 novembre alle ore 18 all’Auditorium del Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano .

“Partita doppia” è un dialogo immaginario e a più voci tra imprenditori che, in epoche e in situazioni geograficamente e culturalmente diverse, hanno cercato di coniugare la dimensione del profitto economico con la creazione di un benessere sociale e ambientale per tutte e tutti.

Visionari e sognatori, impegnati con coraggio a creare una nuova dimensione dell’economia, hanno anticipato una lettura del mercato oggi sempre più attuale.

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione.

Questa edizione dell’Officina delle idee è organizzata dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale Suffp in collaborazione con la Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti CFC e in partenariato con la Divisione della formazione professionale DFP e Swiss Leaders.

