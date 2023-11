Partiti i lavori: una serata per presentare passato, presente e futuro di Villa Castelbarco a Casciago

Giovedì 30 novembre alle 18.30 il Comune di Casciago apre le porte della propria sede di Villa Castelbarco Albani, da qualche giorno avvolta da impalcature che segnalano l’inizio di un importante lavoro di restauro delle facciate (foto).

L’opera ha ricevuto un finanziamento regionale da 355 mila euro per la sistemazione del palazzo comunale, il rifacimento di facciate, serramenti, gessi interni nei corridoi e fontane nel parco.

La serata di giovedì 30 novembre sarà l’occasione per condividere con i casciaghesi e con tutto il territorio uno dei risultati più importanti di questa amministrazione: «Per me è un grande orgoglio. Crediamo nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale del nostro angolo di territorio, così ricco di storia e di bellezze naturali e architettoniche – dichiara il sindaco di CAsciago Mirko Reto -. Con il sostegno della Regione Lombardia stiamo realizzando un progetto che restituirà la sede del Comune al suo originario splendore settecentesco. Non ho voluto rispondere alle polemiche delle scorse settimane perché preferisco i fatti e questa serata, che segue l’inizio dei lavori alla facciata del nostro Comune, ne è la dimostrazione».

Il Palazzo Comunale di Casciago, Villa Castelbarco Albani, è nato come dimora di campagna e risale alla metà del 1700. La famiglia Castelbarco Albani ne è rimasta proprietaria da metà ‘800 fino al 1960, quando il Comune di Casciago acquistò due piani della villa, la “casa di guardaportone” e, negli anni Ottanta, anche le ex-scuderie. Gli architetti dello Studio Bertolini Galli, incaricati del progetto, illustreranno il progetto di recupero e racconteranno le ricerche che hanno indirizzato le scelte compiute per il restauro, ma anche l’affascinante storia della Villa e del suo straordinario ed eclettico primo proprietario, il Conte Paolo Andreani, che fu tra le altre cose il primo a compiere un volo in mongolfiera in Italia.

Ad arricchire e concludere la serata, gli attori dell’associazione di lettura scenica “Parole in viaggio” leggeranno storie di viaggio, di volo e di avventura, trasportando i presenti sulle ali della parola, e immergendoli nell’atmosfera settecentesca che fece da cornice alla nascita della Villa.

Giovedì 30 novembre

Ore 18:30

Sala dei Papi in Villa Castelbarco (Palazzo Comunale di Casciago)

Largo De Gasperi 1, Casciago

Presentazione lavori facciata con excursus storico