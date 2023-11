Partono gli Open week all’asilo Scotti di Laveno di ispirazione reggiana

Non i soliti open day: quest’anno l’asilo Scotti di Laveno apre le porte alle famiglie con intere open week.

A partire dal 20 novembre una serie di date a disposizione fino a gennaio in cui i genitori con figli in età da scuola dell’infanzia, potranno prenotare la loro partecipazione a una giornata in asilo, assieme a bambini e maestre.

In questo modo non saranno le maestre a raccontare cosa si fa e come si vive alla scuola dell’infanzia, ma saranno i genitori a toccare con mano il valore delle diverse attività proposte, la qualità e l’attenzione riservate alla costruzione delle relazioni tra maestre e bambini, e tra i bambini stessi. Più in generale partecipando all’Open week si avrà la possibilità di vivere in prima persona il benessere che si respira nel clima e negli spazi allestiti con cura in asilo.

Negli ultimi anni la Scuola dell’infanzia Scotti ha intrapreso un percorso di innovazione didattica ed educativa ispirata all’approccio reggiano di Loris Malagutti . Una pedagogia attiva che pone al centro i bambini e i loro cento linguaggi.

Nella pratica ciò si traduce nel fatto che i progetti sono pensati assieme ai bambini nel cerchio del mattino, dove ciascun alunno può prendere parola ed esprimersi, imparando a raccontare, a domandare e ad ascoltare.

Nel cerchio gli insegnanti osservano i bambini, ne colgono gli interessi e preparano di conseguenza ambienti e contesti che supportino l’apprendimento, cognitivo, emotivo e personale di ogni bambino.

Tutto all’asilo Scotti è funzionale a questo approccio centrato sui bambini e sul loro benessere, dall’Atelier della Luce e delle esperienze, dove i bambini hanno la possibilità di sperimentare cento e più linguaggi alla cucina interna, dell’allestimento dello spazio riservato al riposo al giardino esterno con un orto seguito dai bambini in tutte le stagioni.

Per maggiori informazioni sui servizi offerti dalla scuola (come scuolabus, pre e post scuola), e per prendere il proprio appuntamento nelle open week dell’Asilo Scotti di Laveno Mombello (la prima sarà dal 20 al 24 novembre, con possibilità di visita dalle ore 10 alle 11), scrivere a coordinatrice@asiloscotti.it.