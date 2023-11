Passione batte diabete: Matteo Broggini completa il Valtellina Wine Trail

Passione e allenamento possono battere anche una malattia subdola come il diabete. La dimostrazione – l’ultima in ordine di tempo – arriva da Matteo Broggini, 29enne atleta varesino in forza alla Oxygen Triathlon, la società basata a Ispra che negli ultimi anni è stata protagonista di diverse imprese in questa disciplina.

Matteo in questo caso, però, non ha gareggiato sui tre sport differenti ma ha partecipato al Valtellina Wine Trail, gara di trail running che si snoda in uno scenario meraviglioso tra vigneti, borghi e cantine antiche dislocate tra Sondrio e Tirano. La sfida era certamente alla distanza ma anche al diabete di tipo 1 che affligge il portacolori della Oxygen.

La distanza scelta, tra l’altro, era la più impegnativa: Broggini ha infatti preso parte al trail da 42 chilometri con quasi 2mila metri di dislivello positivo coprendo la distanza tra Tirano e Sondrio in 6 ore e 19 minuti, guadagnando così la medaglia riservata a tutti quelli capaci di tagliare il traguardo. «Per me è stata una bellissima esperienza e una grande vittoria personale» ha detto sulla linea d’arrivo.

Oltre che nei ranghi della Oxygen, Matteo è parte del progetto Sportincloosive che si rivolge ai giovani tra i 14 e i 34 anni affetti da diabete mellito e a giovani con fragilità sociale e personale. Sportincloosive (cui partecipano la Oxygen e Progetto Nuoto e associazioni come AdiuVare, La Dolce Vita, Di.Va. e Abaco) promuove lo sport del triathlon e delle discipline associate, come modello di crescita psico-fisica bilanciato e portatore dei valori di salute, impegno per il raggiungimento di obiettivi personali e divertimento.