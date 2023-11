Patagonia Controvento: Fernando Galasso riparte con un nuovo compagno di viaggio tra Cile e Argentina

Questa mattina in Piazza Monte Grappa a Varese, si è tenuta davanti alla sala infopoint della Camera di Commercio, la presentazione della seconda edizione del tour ciclistico di Fernando Galasso e il suo nuovo compagno di avventure che stanno per partire alla volta del Sudamerica. I due attraverseranno in bici la Patagonia, in un avventuroso viaggio che li porterà tra il Cile e l’Argentina: “Nelle classifiche dei ciclo viaggiatori questo percorso si trova nella top ten – ha raccontato Galasso – E’ molto adatto perché la strada è poco trafficata. L’unica cosa negativa è una porzione di percorso con strada sterrata per 700 km”.

Sarà di 1500km la distanza totale percorsa dai due appassionati ciclisti in un contesto particolarmente insidioso, soprattutto dal punto di vista climatico: “Si vivono tutte le stagioni in un giorno – prosegue -Tanta pioggia, tanto vento. Dove oggi c’è una strada, domani potrebbe non esserci più. Sono pronto ad iniziare questa avventura, insieme al mio compagno Enrico Salviato, nuovo di queste esperienze ma è una potenza della natura”.