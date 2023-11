Pattinaggio Artistico, fine settimana ricco di soddisfazioni per il Varesotto

Fine settimana ricco di soddisfazioni per le atlete e gli atleti del Varesotto sul ghiaccio. I rappresentanti delle tre squadre attive in provincia di Varese, VareseGhiaccio, IceSport e Ice Emotion si sono distinti e hanno fatto incetta di medaglie.

Applausi per tutte le atlete e gli atleti che hanno portato a termine i rispettivi programmi. Tra tutti, brilla la stella di Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio) che in Slovenia allo Skate Celje ha centrato il secondo posto dietro solo all’ucraina Anastasia Gozhva.

Nella seconda tappa del Trofeo delle Regioni, organizzato il 18 e 19 novembre dalla Varese Ghiaccio alla Acinque Ice Arena di Varese, 120 pattinatori e pattinatrici della fascia Silver si sono affrontati a colpi di figure e programmi di ottimo livello.

Per la Varese Ghiaccio podi per Alessandro Fogola nella categoria Intermediate Novice Maschile ed Elsa Scazzola nella categoria Intermediate Novice Femminile gruppo 1. Applausi anche per Arianna Nardello, Sofia Suigo, Matilde Colombo, Maela Maran, Sofia Borgini, Arianna Piccinali, Ginevra Ponti, Lucrezia Tallarini, Maria Secolo, Jacqueline e Carolina Latini, Sofia Bertoni, Mattia Tosi, Margherita Facco.

Ice Emotion di Oggiona Santo Stefano festeggia per le vittorie di Adriana Bossi nella categoria Basic Novice gruppo 2, Tommaso Gasparoli nella categoria Pre Novice maschile e Francesca Rolla che ha confermato il suo dominio nella categoria Senior. Applausi anche per Aurora Gussoni, Elisa Re Ferrè con la presidente Martina Rita che ha espresso la sua gratitudine nei confronti degli allenatori «Cinzia Ghiringhelli, Federico Finazzi e Maristella Maderna per il lavoro sul ghiaccio e un grazie particolare anche a Francesca Montalto e Noemi Castellaro che seguono i ragazzi in sala specchi durante le ore di off ice. State facendo un lavoro favoloso», ha dichiarato.

Per IceSport Varese due atlete a medaglia, Emma Benucci (al secondo podio in due gare) e Caterina Arcari, con buoni piazzamenti per Amanda Barbazza, Alessia Lattuada e Alice Gaspari.