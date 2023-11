Pattinaggio artistico, iniziati i campionati regionali UISP

L’International Skating di Busto Arsizio, dopo la pausa estiva, ha ripreso nel mese di settembre i corsi di pattinaggio artistico a rotelle, riscuotendo grande successo in termini di iscrizioni e partecipazione.

International Skating, ricordiamo, svolge numerose attività per promuovere sia a livello amatoriale che agonistico lo sport del pattinaggio artistico a rotelle.

Infatti, da molti anni il sodalizio bustocco organizza presso il PalaCastiglioni di Busto Arsizio i campionati provinciali e regionali Uisp e per la prima volta nel 2023 ha organizzato il 1° Memorial Mario Frattolillo, evento dedicato a un grande uomo di sport e fondatore della società. La passione e i valori che contraddistinguono la società l’hanno portata a conseguire risultati sportivi e artistici sempre crescenti al punto che negli ultimi tre anni, grazie ai risultati dei suoi atleti, è stata incoronata la migliore società della provincia di Varese della Federazione Italiana Sport Rotellistici secondo la classifica Bonacossa.

L’International Skating è famosa anche per i suoi spettacoli. Oltre al Gran Galà “Natale sui Pattini”, il Gran Galà estivo è ormai parte della tradizione bustocca, abbinando sport e spettacolo. Ma non c’è tempo per pensare che già gli atleti si stanno preparando alle prime competizioni della stagione.

Sono già partiti i Campionati Regionali Lombardi UISP di Pattinaggio Artistico che dal 4 novembre coinvolgeranno tutte le Discipline. Porteranno atleti di tutte le Categorie, Agonisti e Promozionali, ad esprimersi in preparazione delle Fasi Nazionali.

Contestualmente la Fase 2 Nazionale della Specialità Gruppi Folk, prevista a Castenedolo (BS) il fine settimana 18/19 novembre, sarà il prologo alla Maestosa Fase Nazionale 3, quest’anno ancora programmata in Lombardia, al PalaUnical di Mantova dal 8 al 10 dicembre. Qui l’International sarà presente con il quartetto Stardust sul tema “Europa” nella categoria Giovani e con il gruppo Folk – Artistic Team – con il tema “Fuoco“ che per la prima volta a giugno si è cimentata in una competizione interregionale a Vigevano ottenendo un meritato secondo posto.

Da quest’anno è partita la collaborazione con la Rotellistica Gallaratese per la formazione di nuovi quartetti e gruppi. A Castenedolo si presenterà il quartetto Stars on Skates sul tema “Juliet” che rappresenta il connubio tra le due realtà rotellistiche. Un modo per unire le eccellenze del pattinaggio e per trovare le sinergie giuste per la crescita degli atleti.