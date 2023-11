Pelligra-Varese passo avanti: arrivati i soldi della sponsorizzazione

È giunto a destinazione il bonifico della Pelligra Holding Italia destinato alla Pallacanestro Varese per ottemperare il contratto di sponsorizzazione siglato a luglio tra il ramo “locale” dell’azienda immobiliare australiana e la società biancorossa. Dopo una prima tranche di 80mila euro giunta nei giorni scorsi, anche la restante parte della quota (150mila euro più IVA) sarebbe stata versata – secondo fonti consultate da VareseNews – nelle casse del club.

Una buona notizia dal punto di vista finanziario (anche perché questi fondi erano già inseriti nel budget stagionale) che riavvicina le due parti tra le quali – ricordiamo – c’era un accordo per l’ingresso degli investitori australiani nel capitale sociale. Di certo, a questo punto, il marchio Pelligra farà parte del bouquet di loghi presenti al palazzetto e nelle altre sedi concordate. (foto in alto: Ross Pelligra e Giovanni Caniglia al palazzetto)

Basterà questo passo avanti a riaprire del tutto la strada verso l’acquisto del 45% delle quote della Pallacanestro Varese? Lo vedremo, e al momento è difficile fare previsioni. Il 30 ottobre scorso il comunicato del Pelligra Group confermava la volontà di rispettare i patti entro fine anno: si tratta però di due milioni di euro e fino a qui le tempistiche concordate sono slittate.

Intanto il braccio destro in Italia di Ross Pelligra, ovvero Giovanni Caniglia, parteciperà martedì prossimo all’incontro “Business behind sport” ospitato da Casa Australia, ovvero dall’hub dell’Australian Institute of Sports di Gavirate.

Una iniziativa promossa dalla AIBA (Australia Italy Business Association: ci sarà la presidente Taylee Lewis) che sarà moderata dalla direttrice dell’hub, Fiona De Jong, e che vedrà la partecipazione del Console Generale Naila Mazzucco. Una presenza istituzionale accanto a Pelligra Italia che si era già vista nel 2019 in occasione della prima apparizione pubblica degli investitori australiani a Varese. Allora era presente il vice-ambasciatore Chris Chung.