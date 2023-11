Per la biblioteca “storica” di Gallarate 731mila euro di fondi da Roma

A Gallarate arrivano 731mila euro di fondi dal governo nazionale, per il restauro della biblioteca “storica” di piazza San Lorenzo.

Spiegano il sindaco Cassani e l’assessore alla cultura Claudia Mazzetti: «Grazie ai fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ottenuti tramite bando, rifaremo gli infissi dell’edificio, riqualificheremo anche il giardino posteriore con “giardino dei profumi e dei colori” e riporteremo all’uso il teatrino interno», per lunghi anni usato come spazio della biblioteca.

Va notato che l’edificio è sotto tutela della Soprintendenza: nato come Casa del Balilla nel 1930, viene oggi chiamato anche “palazzo Mezzanotte” dal nome del progettista Paolo Mezzanotte, architetto che negli anni del regime fu attivo su diversi edifici pubblici tra Milano e il Varesotto.

L’edificio fu intervento di pregio e comportò anche un parziale ridisegno della stessa piazza (e della retrostante via Ivrea), anche in virtù della contemporanea apertura della linea di tram per Lonate Pozzolo.

La tutela dell’edificio imporrà probabilmente un lavoro aggiuntivo nel rinnovo degli infissi, che erano stati disegnati anch’essi dall’architetto Mezzanotte e che oggi sono “in pessimo stato meccanico e fisico di conservazione”, anche per le modifiche successive (ad esempio l’introduzione delle bocchette dell’aria condizionata).

Il cronoprogramma dell’intervento prevede entro dicembre 2024 il completamento dei serramenti ed entro il 2025 il ridisegno dell’area esterna, oggi ridotta in parte a parcheggio. Nel progetto presentato al ministero si dice che il giardino “potrebbe diventare una vera e propria “outdoor library” pensata per il periodo estivo”, superando le carenze dell’edificio che in estate diventa troppo caldo. Attualmente la sede di piazza San Lorenzo ospita solo la biblioteca per ragazzi e il fondo antico, mentre la biblioteca principale si trova al Maga.