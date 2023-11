Per la coltellata di domenica in viale Borri a Varese ci sono tre arresti

Per il fatto di sangue avvenuto nelle giornata di domenica in viale Borri a Varese ci sono tre arresti. La conferma della misura arriva nella giornata di lunedì e riguarda la coltellata subita da un uomo ferito alla coscia con un coltello svizzero multiuso: un fatto rutenuto dagli investigatori di grande gravità. Dopo nl’allarme lanciato al 112 le Volanti della polizia hanno rapidamente raggiunto la zona dove è avvenuto il ferimento e sono riusciti a rintracciare le tre persone rimaste coinvolte, due uomini e una donna, finiti in manette.

Si tratta di un arresto eseguito in flagranza di reato cioè nell’immediatezza di un delitto di una tale gravità che consente agli investigatori la privazione della libertà: la qualificazione del reato potrebbe prevedere l’ipotesi di lesioni gravi aggravate.

I fatti, come si ricorderà, riguardano una discussione nata all’interno di un bar tra quattro persone è finita con un ferito.

La persona rimasta ferita e soccorsa da un’ambulanza nel primo pomeriggio di domenica è un uomo di 52 anni, colpito con un coltellino a scatto di piccole dimensioni. L’arma sarebbe stata in possesso dello stesso 52enne, che una volta disarmato sarebbe stato colpito da una delle tre persone con le quali ha litigato.

L’ambulanza della croce rossa italiana di Varese era intervenuta in codice rosso e, dopo aver soccorso il ferito con una medicazione sul posto, ha poi proceduto al ricovero in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese dove il ferito è arrivato in codice giallo poco prima delle 15.