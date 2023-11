Per una settimana chiusure del bivio A26-A8 durante il giorno

Una settimana di lavori sulla A26 Diramazione Gallarate-Gattico, con la chiusura del bivio verso l’autostrada A8 verso Varese.

“Per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde” è prevista la chiusura diurna, dalle 9:00 alle 16:00 dell’allacciamento per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese. Le operazioni si svolgeranno per quasi un’intera settimana, nei giorni di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 novembre.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico, immettersi sulla SP26 verso Varese ed entrare sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Solbiate Arno, per poi proseguire in direzione di Varese. Chi supererà la stazione di Besnate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate al km 29+900 per poi rientrare in direzione di Varese.