Peter Pan apre la stagione di teatro per ragazzi alle Arti di Gallarate

Il 18 novembre iniziano gli spettacoli del sabato pomeriggio alle Arti di Gallarate, per bambini, ragazzi e non solo.

Una stagione tout public, per il pubblico di tutte le età. Con sei appuntamenti di sabato pomeriggio, uno al mese, da novembre ad aprile.

Il primo spettacolo è con “Peter Pan – una storia di pochi centimetri e piume”, proposto dalla compagnia Eccentrici Dadarò.

“Uno spettacolo nato per i bambini e consigliato agli adulti… per accompagnare in volo Arturo, un professore che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola

fantasia, e Wendy, sua figlia, in fuga per non diventare grande… alla ricerca di Peter Pan, l’eterno bambino fuggito a soli sette giorni di vita… e un’Isola di piume leggere, bolle di sapone e navi invisibili… per riaprire una finestra sbarrata da troppo tempo… e forse scoprire che diventare grandi non significa dimenticare di aver avuto un giorno le ali”.

I biglietti si possono prenotare alle Arti, in orario di apertura del Cinema, oppure acquistare direttamente il giorno stesso di spettacolo (a partire dalle ore 14:30).

Biglietto: 5 euro per bambini e allievi della Scuola di Teatro; adulti 10 euro.

Tutti gli spettacoli per ragazzi al Teatro delle Arti di Gallarate

Sempre di sabato, sempre alle 15.30 (biglietteria aperta dalle 14.30)

9 dicembre 2023

“La conta di Natale” di e con Claudio Milani

20 gennaio 2024

“In un paese tutto bianco” di Schedia Teatro

10 gennaio 2024

“Toma e Carolina” di Anfiteatro – Marco Continanza

23 marzo 2024

“Sapore di sale – odissea di una sardina” di La Baracca – Testoni Ragazzi

6 aprile 2024

“Il codice del volo” di Compagnia del Sole – Flavio Albanese