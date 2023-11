Piante cadute, tombini “esplosi” e black out: superlavoro per i vigili del fuoco

Le abbondanti precipitazioni, annunciate dall’allerta meteo, hanno comportato più di un problema in giro per la provincia di Varese, con due zone colpite in particolare: quella del capoluogo ed immediati dintorni e quella del Saronnese (foto d’archivio).

Oltre una ventina gli interventi dei vigili del fuoco: a Varese numerose le chiamate per rimuovere alberi dalle strade pubbliche, ma una squadra ha operato anche a Comerio per alcune persone bloccate in ascensore a causa di un black out diffuso, con oltre 400 utenze senza corrente elettrica.

Sempre le squadre di Varese sono intervenute nella prima metà del pomeriggio anche lungo la strada che da Bobbiate scende verso la Schiranna, dove l’elevata pressione nelle condutture dell’acqua ha fatto “esplodere” i tombini.

Altri interventi si sono svolti nella zona del Saronnese, in particolare a Gerenzano, dove ogni passaggio temporalesco “riapre” i problemi creati dalle tempeste estive che hanno lasciato centinaia di edifici con coperture lesionate.

Le abbondanti piogge hanno comportato anche qualche problema per la circolazione ferroviaria.

La caduta di alberi ha provocato anche problemi alla rete elettrica: oltre al caso di Comerio, anche a Vergiate e Tradate ci sono state diffuse interruzioni delle forniture.