Piccoli agronomi all’opera a Villa Cagnola per la Festa dell’albero

A scuola di vita e di botanica nel parco di Villa Cagnola, a Gazzada Schianno, per la Festa dell’albero 2023 celebrata da una scolaresca di bambini con nuove piantumazioni nella mattinata di lunedì 13 novembre.

Protagoniste di questa nona edizione della Festa dell’albero, sostenuta come sempre da Nicora Garden, Pro loco di Gazzada e Lions International Club di Varese Sette Laghi, le classi terze della scuola primaria di Gazzada(Istituto comprensivo Don Cagnola), che contribuiscono alla cura e alle nuove piantumazioni nel parco storico di Villa Cagnola.

L’obiettivo dell’evento è focalizzare l’attenzione dei bambini sull’importanza degli alberi nella vita degli uomini, un obiettivo educativo e per la vita molto importante, che rientra in ambito interdisciplinare nel piano di studi delle classi terze e contribuisce a rafforzare nelle nuove generazioni il concetto di cura e salvaguardia del verde.

Ai “piccoli agronomi” è stata spiegata la ricchezza e la bellezza dello straordinario parco e delle varietà arboree che compongono il paesaggio. Un’esperienza di storia, di educazione civica e ambientale cui i giovani studenti hanno partecipato con entusiasmo, facendo domande, suggerendo risposte e infine aiutando a piantumare cinque nuove essenze nel parco: 4 ciliegi e 1 Weigela.

L’iniziativa rientra tra le attività messe in atto dalla direzione di Villa Cagnola per far conoscere e valorizzare le bellezze e la ricchezza degli alberi presenti nel parco dell’antica dimora.

Inoltre, grazie a questo progetto, il Parco storico si rinnova e si arricchisce, anche quest’anno, di nuovi esemplari offerti da Nicora Garden, che sin dal primo anno sponsorizza con piacere questo evento, e dal Lions International club di Varese Sette Laghi.