Pienone al teatro Duse di Besozzo per la presentazione della rivista Menta e Rosmarino

La presentazione del numero 51 della rivista Menta e Rosmarino, al teatro Duse di Besozzo, è stata un vero successo. Il teatro era gremito in ogni ordine di posto. La serata è stata aperta dal saluto istituzionale del Sindaco di Besozzo, che ha dato il via all’evento sottolineando l’importanza della cultura e dell’iniziativa che stava per svolgersi. Il compito di presentare gli articoli della rivista è stato affidato al professor Giuseppe Armocida, una figura di spicco nella storia della medicina e uno storico di grande autorevolezza. La sua introduzione ha sicuramente arricchito la presentazione, offrendo un contesto storico e culturale ai temi trattati nella rivista.

Il momento clou della serata è stato l’intervento di Enzo Iacchetti (nella foto) che ha condiviso con il pubblico racconti della sua vita ed in particolare della sua infanzia e adolescenza vissute a Maccagno. L’artista, stimolato dalle domande di Betty Colombo ha intrattenuto il pubblico con aneddoti coinvolgenti, creando un’atmosfera leggera e divertente che il pubblico ha sottolineato con calorosi applausi.

La presenza di Enzo Iacchetti ha sicuramente contribuito a rendere la serata indimenticabile per tutti i presenti. La presentazione del numero 51 di Menta e Rosmarino al teatro Duse di Besozzo è stata un successo straordinario poiché ha unito cultura, intrattenimento e partecipazione del pubblico in una serata memorabile.

(da Menta e Rosmarino)