Plinio Rovesti, in un libro la storia del volo a vela nel Varesotto

Sarà presentato sabato 2 dicembre, alle 10.30, all’aeroporto Orsi a Lungolago di Calcinate, il libro “Plinio Rovesti, leggenda del volo a vela” Macchione editore, firmato dal figlio Fabrizio, attuale direttore della rivista “La Martinella”, organo ufficiale dalla Famiglia Legnanese.

“Pioniere del volo a vela, praticò questa attività aeronautica in tutti i suoi aspetti. Istruttore, progettista e costruttore, organizzatore, meteorologo e saggista. Una passione che lo condusse in giro per l’Italia, da Varese a Rieti, e in Argentina, dove esisteva un campo di volo, a volte solo un prato, da cui portare in cielo un aliante. Mirò sempre, con altruismo e serietà di intenti, alla diffusione e al progresso dell’ala silenziosa.”, così viene descritto Plinio Rovesti (foto in copertina dalla rivista Volo a Vela).

Nato nel 1911 a Gualtieri (Reggio Emilia) da una famiglia di produttori vinicoli, che durante una crisi del settore di metà anni venti si era trasferita a Varese, proprio qui, nel luglio 1933 fece il primo volo sperimentale con lancio dal Campo dei Fiori e ammaraggio nel Lago Maggiore. Tante le tappe del progresso nel volo a vela, fino al 1961 con la organizzazione del prestigioso Centro Studi Volo a Vela Alpino sul campo di Calcinate del Pesce, entrambi sorti grazie alla straordinaria passione volovelistica dei coniugi Adele e Giorgio Orsi. Con lui a Varese è tornato anche il periodico “Volo a Vela”.

I riconoscimenti assegnati sono stati numerosi, tra cui la Medaglia d’oro di benemerenza dell’AeCI, il titolo di “Pioniere del progresso aeronautico”, la “Stella d’oro al merito sportivo” del CONI e, soprattutto, l’affetto dei volovelisti. Plinio è scomparso a Rieti nel luglio 2006 a novantacinque anni.