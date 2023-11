Pomeriggio nel bosco “incantato” di Santo Stefano per i bimbi delle scuole dell’infanzia e della primaria

Pomeriggio indimenticabile per gli alunni della scuola primaria G. Cantore di S. Stefano e dei bambini all’ultimo anno della scuola materna SS. Maria Immacolata in raccordo con la primaria nella pineta vicino al municipio di Oggiona Santo Stefano. È qui che il 15 novembre la Pro Loco insieme ai genitori dei bambini delle due scuole ha creato un’atmosfera fatata, per far vivere ai piccoli del paese l’affascinante magia di un bosco incantato.

«La nostra pineta è stata purtroppo oggetto di molti danni questa estate a causa dei violenti temporali e ci è sembrato doveroso creare un evento che coinvolgesse la scuola, le famiglie, l’Amministrazione Comunale per ridare nuovo smalto a questo luogo fantastico”, ha affermato Vincenzo Iuzzolino, Presidente della Pro Loco del Comune.

La pineta è stata trasformata quindi in un ambiente accogliente, allestita con addobbi che l’hanno resa magica e incantata proprio come in una fiaba elfica o una storia celtica.

Personale della Pro Loco, docenti, genitori si sono calati nelle vesti di personaggi tratti dal mondo fantasy; si sono travestiti da creature fatate con bacchette magiche e ali; sono diventati elfi con orecchie appuntite e hanno indossato cerchietti e corone intrecciate con fiori e foglie, oppure sono diventati folletti e druidi con cappelli pieni di campanellini.

Divertiti e affascinati dal clima magico della pineta, i bambini sono stati coinvolti in diverse attività di gioco e didattiche, dai tornei di tiro con l’arco e frecce a ventosa ai percorsi con i cerchi, dalla sfida con scudi con bacchette magiche alle danze e ai canti celtici. Hanno partecipato con entusiasmo al Circle-time (il momento di lettura) e ascoltato racconti e storie tratte dalle fiabe di origine celtica che le insegnanti hanno avuto in dono durante lo scambio del progetto Erasmus in Irlanda dello scorso anno scolastico; hanno poi creato dei coloratissimi mandala durante le attività del laboratorio corrispondente; e infine hanno potuto assaggiare delle merende speciali, a base di “uova di drago” (uva) e “pozioni magiche” (tè)…

Nel corso del pomeriggio, è stato organizzato un percorso guidato alla scoperta della flora della pineta e del bosco, così da rendere i bambini protagonisti delle iniziative di Educazione Civica dell’Istituto Comprensivo Galvaligi di Solbiate Arno di cui la scuola primaria G. Cantore fa parte e, in maniera più ampia, delle azioni di “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio” cui fa riferimento l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La signora Ivana, della Pro Loco, ha indicato ai bambini le piante “magiche” autoctone e spiegato le loro proprietà con un coinvolgente laboratorio didattico, valorizzando così l’ambiente circostante e ponendo attenzione alla cura dello stesso, così da educare al “non” degrado e alla tutela dell’ecosistema.

«Mi emoziono sempre quando sono a contatto con i bambini, la loro curiosità e le loro domande. Mi ha fatto davvero piacere che si siano stupiti e meravigliati dinnanzi a questa pineta, resa a nuovo con tutti questi addobbi e allestimenti – ha commentato la signora Ivana – Casette in miniatura, alberi animati con occhi, naso e bocca, funghi e funghetti creati con materiale di recupero come legni e foglie, il tutto sempre in un’ottica green, mandala fatti a mano e all’uncinetto e acchiappasole in cristallo e scacciapensieri…abbiamo cercato di dare alla Pineta un aspetto il più magico possibile».

«Questa festa celtica è stata una bella occasione per ritrovarci e riunirci, un’occasione di divertimento per tutti – ha detto Giusy, una mamma impegnata con la Pro Loco nell’organizzazione dell’evento.

Non da ultimo, grazie all’Amministrazione Comunale e al supporto delle guardie delle GEV dei PLIS, è stata anche l’occasione per poter piantare in pineta un albero di biancospino, simbolo di nuova rinascita per il luogo stesso, date le ultime vicissitudini.

«Momenti da ricordare che resteranno indelebili non solo nella mente dei bambini della primaria ma anche della materna, venuti in raccordo grazie al progetto Il filo che unisce e scortati dai carabinieri in congedo di Cassano Magnago, a cui va il più sentito ringraziamento – hanno sottolineato le docenti della Primaria G. Cantore al termine dell’evento.

«Una natura prorompente, un’atmosfera magica e coinvolgente, musica fantastica e la sensazione di vivere un piccolo sogno a occhi aperti. Il tutto circondato da una natura silenziosa quanto grandiosa, che abbraccia chi la rispetta, che accarezza chi la ammira…da qui l’idea di porre delle braccia intorno ai tronchi degli alberi – ha aggiunto il Presidente della Pro Loco – Spero presto di rivedere tutti qui in pineta, quando verrà allestito il Villaggio di Natale per le consuete festività natalizie».