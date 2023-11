Ponte di ferro di Sesto Calende da imbiancare: attenzione al senso unico alternato

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di verniciatura e sabbiatura del Ponte di Ferro, da lunedì 13 a sabato 18 novembre 2023, in Via Remo Barberi sarà istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico dalle ore 22.00 alle ore 05.00.

L’amministrazione comunale di Sesto Calende ricorda inoltre che sarà imposto il limite di velocità di 30 Km/h su tutto il tratto interessato dai lavori.