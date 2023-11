Poste celebra i cento anni dell’Autolaghi con un annullo filatelico

Poste Italiane parteciperà alla mostra “Viabilità Veloce Milano-Varese 1924-2024” con uno speciale annullo filatelico. L’evento si svolgerà sabato 18 novembre in occasione della manifestazione “Milano Autoclassica” presso lo stand della ditta G.M. di Gandini Maurizio & C. S.A.S. padiglione 20 stand A07 della Fiera Milano Rho, dove sarà allestita la postazione di Poste Italiane con l’annullo filatelico disponibile dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Durante la manifestazione filatelica, presso la postazione di Poste Italiane, saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane, folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Nei sessanta giorni successivi all’evento il timbro figurato sarà depositato presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Muggiò in via Leonardo da Vinci 2, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.