Premiati alle Ville Ponti i negozi storici della provincia di Varese

Una girandola di storie imprenditoriali, ma anche di racconti di una provincia e del suo modo di vivere: è questo il fulcro della annuale cerimonia di premiazione delle Attività Storiche riconosciute dalla Regione Lombardia, che si è tenuta nella Sala Andrea di Villa Andrea del Centro Congressi Ville Ponti a Varese nella mattinata del 29 novembre.

Tra loro, attività che sono nate nel diciannovesimo secolo, o nei primi del novecento, negozi e realtà artigianali che hanno totalmente cambiato pelle, come quella del fotografo o dell’artigiano degli strumenti musicali, locali che hanno visto cambiare completamente il tipo di clientela, come il ristorante che serviva i milanesi in vacanza e ora accoglie tutto il mondo. Un mondo variegato che è stato premiato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, dall’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, e dal presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, oltre che dal vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino e dai consiglieri regionali Samuele Astuti ed Emanuele Monti.

«Se si vuole studiare sviluppo produttivo della Lombardia bisogna studiare attività storiche della Regione – Ha sottolineato l’assessore Guidesi – Perchè hanno continuato a operare in tutte le condizioni possibili: dalle più difficili alle più entusiasmanti, superando le difficolta ma sempre innovando». Tra di loro erano presenti negozi nati e prosperati con la stessa famiglia e locali rilevati da “garzoni di bottega” o persone che quel negozio l’han conosciuto in vacanza: tante storie esemplari di attività che hanno saputo cambiare nel tempo ed evolversi durante le generazioni.

La premiazione è andata “in ordine geografico”: prima i commercianti della zona di Busto Arsizio, poi di Gallarate, poi di Varese, e infine Luino e Saronno. Dopo di loro sono stati premiati i panificatori e infine una serie di commercianti autocandidati che hanno potuto ricevere l’attestato per la storicità delle loro storie.

TUTTI I PREMIATI

Per Ascom Busto Arsizio e Medio Olona, otto attività sono state premiate. Sul palco c’era il presidente di Uniascom Varese, Rudy Collini. Le attività premiate includono:

La Corsetteria di Busto Arsizio

Il fiorista De Bernardi di Busto Arsizio

Stramare Zago arredamenti di Busto Arsizio

La farmacia Consolaro di Busto Arsizio

La pasticceria Tovaglieri di Busto Arsizio

L’oreficeria Galli di Busto Arsizio

L’erboristeria “L’erba voglio” di Castellanza

Il negozio di abbigliamento Corti di Olgiate Olona

⠀Per Ascom Gallarate e Malpensa, sei attività sono state premiate. Queste includono:

L’arredamento Crosta di Cairate

Il negozio di arredamento La Tartaruga di Cassano Magnago

La gioielleria Moglia di Gallarate

La bottega Taglietti di Gallarate

L’ottica Broggi di Gallarate

La Virex Gomma di Somma Lombardo

Per l’Associazione Commercianti Varese, nove attività sono state premiate. Sul palco c’era il presidente Antonio Besacchi. Le attività premiate includono:

Il ristorante Paradiso di Cuvio

Il negozio di sport Romeo di Ispra

L’ottica Foto Sangalli di Laveno Mombello

La cartolibreria La Rosa di Varese

La cartolibreria Villa di Varese

Il negozio di strumenti musicali Molteni di Varese

Il negozio di accessori per la casa Al Portone di Varese

La merceria Brumana di Varese

Il negozio di attrezzature Viras di Varese

⠀Per quanto riguarda il Luinese, il riconoscimento è andato a sei attività. Queste includono:

Il ristorante Stampa di Cadegliano Viconago

Il ristorante Europa di Lavena Ponte Tresa

Il negozio di abbigliamento Anastasia e Pinuccia di Lavena Ponte Tresa

La tintoria Vanoni di Luino

Il negozio di casalinghi e accessori Ruga di Luino

Il bar trattoria Saredi di Maccagno con Pino e Veddasca

⠀Per Ascom Saronno, il riconoscimento è andato a tre attività:

Il negozio di abbigliamento Cristina di Gerenzano

Il Dolce Forno di Saronno

Il negozio di abbigliamento Landini di Saronno

⠀Infine, i panificatori della provincia di Varese sono stati insigniti. Questi includono:

Il Maccia & Mendola di Busto Arsizio

La macelleria Montini di Cassano Magnago

Il panificio Bossi di Malnate

La bottega storica Valeria Pierobon di Oggiona Santo Stefano

Borroni di Saronno

Cadario di Vedano Olona

Gli altri riconoscimenti sono poi andati alle pompe funebri Broggini di Caronno Varesino; al negozio Arcobaleno di Cassano Magnago; a Borroni Oscar di Luino; all’ottica Benzoni di Malnate e a Consolaro di Vergiate.