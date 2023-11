Prendi La Nota: un concerto a Gazzada per celebrare l’ “armonia montanara”

Dieci anni fa nasceva il coro per “colpa” di un gruppetto di soci CAI abituato a cantare sul pullman durante le escursioni in montagna. Sabato 18 Novembre alle ore 21 concerto del Coro CAI Melegnano

Dieci anni fa nasceva il Coro della sezione di Gazzada Schianno per “colpa” di un gruppetto di soci CAI abituato a cantare sul pullman durante le escursioni in montagna.

Insieme decisero di allargare il cerchio e dare la possibilità ad altre persone, anche non iscritte al CAI, di sperimentare la bellezza, la fatica e l’impegno di cantare in coro. Il nome “Prendi La Nota” deriva proprio dalla difficoltà iniziale di articolare un suono unico e armonioso, è più un’invocazione che un’affermazione.

Ora, col tempo, “Prendi la Nota” è diventata un’idea, il desiderio più consapevole di arrivare in cima alla montagna dove la musica si prende, si pianta, si libra nell’aria. A cappella o con accompagnamento strumentale, il coro canta brani della tradizione popolare italiana, brani popolari e d’autore di montagna e sacri. Per festeggiare degnamente questo importante hanno pensato di invitare per un concerto, il Coro CAI Melegnano, che fa parte, come quello di Gazzada Schianno, del Centro Nazionale Coralità del CAI, che annovera più di cento formazioni distribuite in tutta Italia.

Sabato 18 Novembre alle ore 21, presso il salone dell’Oratorio di Gazzada con ingresso libero, si terrà il Concerto del Coro CAI Melegnano. L’ingresso è gratuito e al termine sarà offerto un rinfresco.