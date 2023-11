Prendono fuoco le batterie al litio, incendio in un’azienda a Origgio

I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti per un incendio in un’azienda di Origgio, la Medic Air di via Stravazza, zona industriale Sud, a fianco dell’autostrada.

L’allarme è scattato alle 15.20: le fiamme sono scaturite da un pacco di batterie al litio dentro al perimetro dello stabilimento. I vigili del fuoco sono subito intervenuti con una squadra da Saronno, con autopompa, ed è stato chiesto supporto al comando di Milano, con l’invio immediato di un’autobotte (la foto è d’archivio).

Il 118 ha inviato in posto due ambulanze e un’automedica. Secondo le prime informazioni sono state prestate cure sul posto a sei uomini tra i 34 e i 52 anni di età: nessuno di loro è stato comunque trasferito in ospedale.

L’incendio di batterie al litio è complesso da gestire, per la natura del metallo che è anche combustibile e quindi alimenta le fiamme.

Oltre che per l’incendio, i vigili del fuoco nel pomeriggio di giovedì sono stati impegnati nella zona di Saronno anche in diversi interventi per problemi legati al maltempo.