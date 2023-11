Presentato a Busto Arsizio “Overgreen – L’altra faccia della rivoluzione verde”

Si è svolta nella serata di lunedì 6 novembre presso la Sala del Camino di Villa Calcaterra, a Busto Arsizio, la presentazione di “Overgreen – L’altra faccia della rivoluzione verde”, l’ultimo libro del prof. Salvatore Di Bartolo pubblicato lo scorso giugno con la casa editrice romana “La Bussola”.

Il saggio di attualità-politica, che in queste ultime settimane sta riscuotendo un ottimo successo di vendite, è impreziosito dalla prefazione illustre di Vittorio Sgarbi, e analizza criticamente le direttive green in fase di adozione in sede comunitaria, nonché i tratti distintivi di quella che Di Bartolo definisce “la religione climatista”.

Nel corso dell’evento, l’autore ha illustrato all’attenta platea bustocca le possibili ricadute per i paesi Ue da un punto di vista socio-economico e occupazionale connesse al recepimento delle suddette direttive, non risparmiando peraltro delle pesanti critiche nei confronti di coloro che Salvatore Di Bartolo bolla senza mezzi termini come “eco-fanatici del sacro culto green”.

All’incontro, moderato dal conduttore di Radio Libertà Piervittorio Scimia, sono intervenuti insieme a Di Bartolo: Alessandro Albani, consigliere comunale e segretario cittadino della Lega di Busto Arsizio, e Alessandro Della Marra, presidente di Agesp attività strumentali del comune di Busto Arsizio.