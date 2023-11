Presidio degli studenti a Busto Arsizio per una scuola inclusiva e attenta ai ragazzi

Si sono ritrovati questa mattina alle ore 8 in via Manara a Busto Arsizio. Niente scuola ma un presidio per rivendicare il diritto a una scuola inclusiva, alla portata di tutti e che sappia accogliere.

Galleria fotografica Sciopero e presidio dell’Unione degli Studenti a Busto Arsizio 4 di 10

I ragazzi di alcune scuole del basso Varesotto hanno risposto all’invito a manifestare dell’Unione degli Studenti che, in occasione della Giornata Internazionale dello Studente che si celebra il 17 novembre, ha indetto manifestazioni nelle città lombarde: da Milano a Bergamo, da Como a Lodi, da Monza a Brescia.

Oltre ai temi generali, i ragazzi hanno chiesto attenzione al disagio che molti giovani oggi provano e che non viene intercettato.

« Abbiamo sollevato il problema del disagio psicologico dei ragazzi e delle risposte scarse che le scuole mettono in campo – spiega Matteo Toscani dell’Unione Studenti – A fronte di atti di autolesionismo anche gravi, non ci sono forme di supporto adeguate. Poi c’è il problema del diritto allo studio che, soprattutto in alcuni istituti, non è adeguatamente rispettato perchè i costi dei materiali didattici è elevato. C’è poi il tema edilizio e delle aule eccessivamente fredde come allo Zappa di Saronno. E poi abbiamo parlato di partecipazione. Nelle scuole si lamenta che ci sia scarso interesse da parte dei ragazzi ma il problema è a monte: il nostro è un modello che induce a individualizzare e non a condividere. Iniziamo oggi un nuovo percorso insieme».