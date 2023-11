Prevenzione in ambiente scolastico: Convegno di Ats Insubria a Saronno

Aperte le iscrizioni al Convegno “Interventi efficaci di prevenzione nel setting scolastico: verso la costruzione di una rete” dedicato a promuovere strategie preventive efficaci basate su evidenze scientifiche, a consolidare la rete tra servizi e a potenziare l’efficacia degli interventi in ambiente scolastico attraverso una visione congiunta e coordinata. L’incontro è in programma martedì 21 novembre ’23 all’Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 13 a Saronno.

ATS Insubria organizza il convegno e sostiene l’importanza della condivisione sistemica di esperienze tra i diversi attori e professionisti coinvolti nella promozione della salute, nella prevenzione e nell’aggancio precoce. Per questo diventa prioritario per la scuola e per la rete dei servizi condividere l’analisi dei bisogni, la definizione di priorità di intervento e l’individuazione di una strategia vincente comune.