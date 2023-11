Prima caduta stagionale per lo Yaka, il Valli di Lanzo vince 3-1

Trasferta torinese negativa per lo Yaka volley, che cade per la prima volta in stagione a Ciriè, casa del Valli di Lanzo. Malnate è stato a tratti aggressivo, soprattutto grazie ad un ottimo Favaro, ma anche molto falloso al servizio e confuso in difesa nei momenti cruciali dei set.

Nel primo set le due formazioni non si concedono spazio fino al pareggio del 15mo punto quando Pvl con un buon servizio stacca e si porta 19-15. Tenta il riavvicinamento lo Yaka grazie ad errori avversari e a Favaro aiutato da Gasparini 22-23, ma ancora due errori regalano il set a Cirié.

Nel secondo parziale Mattiroli inserisce Croci su Bilato , le due formazioni si alternano nella costanza di gioco e ricostruzione, dal 19-19 Pvl Lavora bene al servizio e in attacco strappandolo così ad uno Yaka confuso e pasticcione.

Nel terzo set ancora le due squadre non si risparmiano su ogni palla, diversi errori al servizio del Malnate riducono la fatica del Cirié; lo Yaka subisce in ace e sbaglia in attacco regalando il 24-22. Chiede time out il Pvl ma al rientro commette due errori consecutivi 24-24 , subito Croci seguito da Favaro chiudono il set e riaprono uno spiraglio per la loro squadra.

Ma la Pallavolo Valli di Lanzo conferma nel quarto set la sua volontà di vincere e avvicinarsi in classifica ad uno Yaka volley Malnate che non riesce a fermarlo ed essere la solita armata vincente.