Processo per l’omicidio di Malnate, lettera di Domenichini: “Non ero andato da Carmela Fabozzi per rubare”

Sergio Domenichini, imputato per l’omicidio di Carmela Fabozzi nel luglio del 2022 a Malnate, ha scritto una lettera dopo essere stato arrestato un mese dopo i fatti; una missiva inviata all’allora presidente di Anteas, associazione di volontariato che si occupa di trasporto di infermi e malati di cui Domenichini faceva parte.

“Mi spiace per quello che è successo, ti chiedo scusa. Non ho mai commesso truffe servendomi di Anteas. E non sono andato dalla signora Carmela Fabozzi per fare truffe o furti”. Questo il testo della lettera che il teste Sabino Famigliatti ha letto nel corso della sua escussione di fronte alla Corte d’Assise di Varese, dove ha testimoniato anche il fratello della vittima, Gaetano Fabozzi.

Nel corso dell’udienza verranno sentiti anche altri testi, in tutto cinque, e non è escluso che l’imputato si sottoponga ad interrogatorio o faccia spontanee dichiarazioni. L’udienza durerà per l’intera giornata.