Prodotti locali e tanto gusto con i cesti natalizi di LeviSalumi

Non solo salami, pancette e cotechini, ma anche tanti prodotti locali per creare dei gustosi cesti natalizi per tutti i palati. È la nuova proposta del salumificio di Cislago LeviSalumi, che per questo Natale propone una serie di prodotti e. idee regalo, realizzate collaborando con altre diverse realtà locali.

L’azienda, che ha anche uno spaccio aperto al pubblico, da tempo sta stringendo un rapporto con i clienti, sia per la vendita al dettaglio che per le aziende interessate a fare dei regali che rispecchino anche una particolare attenzione alla produzione locale.

Ecco quindi che è possibile prenotare il proprio cesto anche scorrendo la galleria fotografica, oppure curiosando sul sito ufficiale del salumificio. È possibile prenotare i propri cesti inviando una semplice e-mail a info@levisalumi.it oppure chiamando 02-96380196.