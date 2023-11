Pusher con la droga nelle merendine e “malamovida“, a Verbania carabinieri in azione tra i giovanissimi

Sono stati intensificati, soprattutto nei fine settimana, i controlli dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti e dell’uso, sempre più frequente, di armi da taglio da parte anche di giovanissimi. È di due denunce a piede libero il bilancio dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Verbania, una per spaccio di stupefacenti, l’altra per porto di oggetti atti ad offendere. Nel primo episodio, a conclusione di un’attività di indagine nata da diverse segnalazioni, i militari hanno perquisito l’abitazione di un 25enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, residente nel capoluogo. In casa, all’interno di una piccola cassaforte, il giovane nascondeva quasi 78 grammi di hashish e ben 5.400 euro in contanti. Per eludere i controlli, il pusher, usava confezionare l’hashish negli involucri del “Mars”, così da non destare sospetti al momento dello scambio. Circa il denaro contante, il ragazzo ha cercato di giustificarne la provenienza presentando alcune ricevute che attestavano la vincita di somme di denaro decisamente inferiori a quello di cui era in possesso.

Sempre nel fine settimana i carabinieri della Sezione operativa dei carabinieri di Verbania hanno denunciato un 26enne residente in città, trovato in possesso di un coltello. Erano nel 21.30 quando i Carabinieri, impegnati in un servizio in borghese finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacente e più in generale al contrasto del fenomeno della “malamovida”, hanno notato un giovane transitare a bordo della propria autovettura. Una volta fermato il conducente, già conosciuto, ha mostrato sin da subito un po’ di nervosismo, la cui motivazione è stata svelata dalla successiva perquisizione a cui è stato sottoposto, e che ha rivelato la presenza di un coltello con una lama di 8,5 centimetri ed una lunghezza complessiva di 19 nascosto nella sua giacca. Non è sfuggito ai militari un particolare sulla lama del coltello. La stessa era infatti annerita, tipico di chi la usa per tagliare l’hashish. Questa circostanza ha spinto gli uomini dell’Arma ad andare a casa del ragazzo per una perquisizione, avendo fondato motivo di ritenere che potesse nascondere dello stupefacente. Nella sua dimora sono stati trovati circa 2 grammi di hashish e 6 di ketamina. Il ragazzo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere ed è stato segnalato alla Prefettura di Verbania quale assuntore di sostanze stupefacenti.