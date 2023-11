Quadriennale di turismo e tradizionali percorsi tecnici economici: open day dell’Itet Daverio Casula Nervi

L’ITET Daverio Casula Nervi apre le sue porte alla comunità. Nella mattina di sabato 18 novembre, dalle ore 10 alle ore 12, l’istituto di via Bertolone a Varese mostrerà, a genitori e ragazzi, gli ambienti didattici, i docenti, i percorsi di studio, gli sbocchi lavorativi ma soprattutto una nuova idea di futuro che l’istituto ha da offrire.

La sola formazione scolastica, per quanto completa, infatti, non è l’unico obiettivo dell’ITET Daverio Casula Nervi che anno dopo anno, con energie sempre nuove e crescenti e una didattica innovativa e inclusiva, s’impegna a trasformare generazioni di ragazzi in donne e uomini di domani pronti ad affrontare le sfide umane e professionali che li attendono.

Già dallo scorso anno scolastico l’offerta formativa dell’istituto prevede un’importante novità: la presenza di un corso quadriennale di turismo, non un percorso semplificato, ma diverso che richiede agli alunni motivazione e impegno maggiori perché si avvale di una didattica rivoluzionaria come, ad esempio, la compresenza di docenti di due discipline complementari – la cosiddetta didattica integrata – lo studio di materie d’indirizzo fin dal primo anno e l’insegnamento di tre lingue straniere.

Una sfida che l’ITET Daverio Casula Nervi lancia a tutti quegli alunni seri, decisi e risoluti che vogliono entrare un anno prima di tutti gli altri nel mondo universitario o nel mondo del lavoro sempre più competitivo.

A fianco al corso quadriennale, l’istituto prevede corsi di studio ormai ben consolidati e noti sul territorio: un primo biennio comune in cui gli alunni, provenienti sia dalla città che dai paesi della provincia, acquisiscono e consolidano la capacità di lavorare in gruppo, di comunicare, di ascoltare, di comprendere gli altri e sé stessi, rendendosi gradualmente protagonisti del proprio apprendimento grazie ad attività didattiche dinamiche e coinvolgenti. Al termine del biennio gli studenti decidono in autonomia quale percorso intraprendere nel triennio scegliendo tra quelli legati all’indirizzo economico:

 Amministrazione, finanza e marketing (AFM)

 Sistemi informativi per l’azienda (SIA)

 Relazioni internazionali per il marketing (RIM)

 Turismo

Materie diverse, ma lo stesso entusiasmo e spirito didattico caratterizzano il biennio CAT (Costruzione, Ambiente e Territorio) al termine del quale i futuri geometri potranno scegliere tra due corsi triennali:

 Costruzione, ambiente e territorio

 Tecnologie del legno e delle costruzioni.

Inoltre, scambi culturali intercontinentali, settimane studio all’estero, stage aziendali, tirocini, laboratori, mettono alla prova le capacità di analisi e di critica degli studenti fino ad arrivare a un diploma che li porterà ad inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro o a continuare gli studi in ambito universitario o di alta formazione tecnica con successo come hanno già fatto tantissimi ex alunni.

Infine, sportelli d’ascolto, incontri con esperti, laboratori di teatro, musica, danza, canto, di produzione video, competizioni sportive – come la Basket School Cup – completano l’avventura scolastica e contribuiscono alla crescita umana di ogni alunno dell’ITET Daverio Casula Nervi.

Clicca qui per prenotare la tua visita e conoscere il programma della giornata

https://www.itetvarese.edu.it/pagine/open-day-2024-2025

CONTATTI

ITET Daverio Casula Nervi

Via Mario Bertolone, 13, 21100 Varese (VA)

Indirizzo e-mail: orientamentoentrata@itetvarese.edu.it