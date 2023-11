Quali possibili emergenze a Vedano Olona? Le risposte nel nuovo piano della Protezione civile

Quali rischi per la popolazione in caso di emergenza? E quali emergenze potrebbero interessare Vedano Olona? Le risposte a questi interrogativi verranno date mercoledì 15 novembre nel corso di un incontro pubblico in programma alle 21 nella sala consiliare di Villa Aliverti, dove verrà presentato il nuovo Piano di emergenza della Protezione civile.

Parteciperanno all’incontro gli amministratori cittadini e il Gruppo comunale di Protezione civile. All’ordine del giorno, tra gli altri temi, il coinvolgimento dei cittadini nella cura, conoscenza, prevenzione, allertamento e il comportamento in emergenza e post emergenza del dissesto idrogeologico.