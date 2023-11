Quasi 200 persone alla festa del riuso e del riciclo a Luvinate

Come riutilizzare vestiti e indumenti? Come riciclare plastica e legno? Cosa cucinare con gli avanzi, utilizzando il pane non consumato? Come sistemare le bici, senza buttarle al primo guasto? Queste alcune delle tante scoperte che hanno appassionato i bambini e le famiglie della Scuola Primaria di Luvinate in occasione della Festa del Riuso e Riciclo svoltasi nella mattina di sabato 18 novembre al Parco del Sorriso.

