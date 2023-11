Quattordicenne muore durante i lavori in campagna col padre a Caronno Varesino

Padre e figlio stavano lavorando in un giardino di loro proprietà con un mezzo agricolo a Caronno Varesino quando per cause ancora al vaglio il ragazzo sarebbe rimasto schiacciato dal veicolo, perdendo la vita.

È successo nella giornata dello scorso 31 ottobre. All’arrivo dell’ambulanza, e dei vigili del fuoco di Varese, per il giovane, di 14 anni, non c’era più nulla da fare. Del fatto si sono occupati i carabinieri del comando provinciale di Varese: le ipotesi sulla dinamica sono ancora da ricostruire con precisione anche se non sembrano dubbi che si sia trattato di un fatto accidentale.

È probabile che il giovane sia rimasto impigliato in un ingranaggio in movimento nel corso di lavori di movimento terra, che lo ha trascinato, schiacciandolo.