“Quelli delle Sette” alla scoperta della Festa di San Martino a Vergiate

A Vergiate è iniziato il conto alla rovescia per una delle feste più sentite dell’area circondata dai laghi del Varesotto, la festa patronale di San Martino di domenica 12 novembre.

In attesa della festa e del programma ufficiale spetterà a Quelli delle Sette, il format radiofonico che racconta impresa e territorio, andare alla scoperta delle novità della prossima festa del santo cavaliere che divise il suo mantello per proteggere dal freddo una persona.

I microfoni di Radio Village Network, la web radio che è la voce ufficiale delle partite del Basket e dell’Hockey Varesini, darà appuntamento per tutti per le ore 19 del prossimo venerdì 3 novembre.

Dal Mini Golf di Vergiate, che poi è anche il quartier generale della Pro Loco e del Comitato San Martino, il collegamento del duo composto da Fabio Barisone e Marco Limbiati: a loro il compito di chiacchierare con i possibili protagonisti di uno storico evento capace per Vergiate.

Guidati in consolle da DJ Mauz in una avvincente sequenza di canzoni ed interviste, Quelli delle Sette avranno l’opportunità di dare in primis la parola all’architetto Fabio Maritan, presidente che del Comitato di San Martino.

«In sequenza daremo la parola al Sindaco di Vergiate, Daniele Parrino, che farà gli onori di casa – anticipano dj e speaker -. San Martino è in primis una ricorrenza religiosa ed in effetti il programma prevede alle ore 10:45 la

processione ed alle 11 la Messa celebrata dal Vescovo Emerito di Monreale».

«San Martino di Vergiate è una festa davvero ricca di eventi (la mostra fotografica, quella degli artisti vergiatesi, la raccolta di beni di prima necessità nel ricordo del santo, i giochi in Oratorio e persino un raduno di auto d’epoca) ma tutti ricordano l’ordinata ed infinita disposizione di banchi e stand non solo degli hobbisti. Quest’anno il compito di organizzare questo il ‘cuore pulsante’ di questa patronale è stato affidato a Claudia Vacondio, che ci racconterà cosa sta preparando».

Il finale della trasmissione verrà riservato a Fabio Boscolo, il Presidente del Coro ed Orchestra Harmonia che, come vuole la tradizione, sarà protagonista di un concerto presso la Chiesa Parrocchiale il sabato 11 novembre, a partire dalle ore 21.