Raccontare l’arte ad occhi chiusi: a Glocal Arte l’incontro con Chiara Alessi e Diego Cajelli

L’aiuto della tecnologia consente una visione inedita ed un racconto alternativo delle opere d’arte e delle opere di design, se ne parla nel secondo appuntamento di Glocal Arte nel panel “Modalità alternative per il racconto dell’arte” con Chiara Alessi, esperta di design e podcaster e Diego Cajelli, autore, sceneggiatore, scrittore sabato 11 novembre alle ore 14:30.

Nella suggestiva cornice di Villa Panza a Varese, tra le opere sensoriali più importanti della provincia di Varese, l’incontro affronterà il tema di come raccontare l’arte senza il principale canale sensoriale con cui se ne fruisce ovvero la vista. Partendo dalle esperienze alternative che si sono sviluppate negli ultimi anni come il podcast di cui Chiara Alessi divulgatrice amata sui social è appassionata autrice, il dialogo moderato da Roberta Bertolini indagherà anche le esperienze di Diego Cajelli fumettista e sceneggiatore italiano.

Nipote d’arte Chiara Alessi ha pubblicato saggi dedicati al design, È autrice della rubrica #designinpigiama lanciata su Twitter nel 2020 in pieno lockdown con l’idea di regalare una pillola al giorno dedicata alla storia del design italiano, circa novanta puntate con milioni di visualizzazioni. Il suo film per la presentazione del podcast La mia Olivetti ha vinto il premio Archivissima de La Stampa. Per Il Post ha curato i podcast Certe Cose (2022) sugli elenchi di oggetti rinvenuti in occasione di importanti episodi della storia degli ultimi cinquant’anni e Cosa c’entra? (2023) un podcast che parte da un fatto del giorno per raccontarne in meno di 10 minuti il legame apparentemente inesistente con altre cose: cose fisiche, cose grafiche, cose anonime, cose leggendarie, cose prodotte dalla cultura o dalla natura.

Diego Cajelli è autore, sceneggiatore, scrittore, docente di storytelling all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha firmato numerose storie per Dylan Dog, Diabolik e molti altri personaggi storici dell’editoria italiana, ha collaborato con Pixar e con gli studios Disney, si è occupato dell’espansione crossmediale de “Il Ragazzo Invisibile” di Gabriele Salvatores. Realizza storie divulgative per il CNR, e si dedica al brand storytelling per il settore business. Scrive per alcuni influencer, ha realizzato diversi programmi televisivi, radiofonici e podcast come “Rider nella notte” e “Super!”

Al termine i partecipanti potranno visitare la collezione permanente di Villa e collezione Panza.

Questo incontro garantisce crediti per la formazione permanente dei giornalisti.

Non esiste più un limite massimo per l’iscrizione ai corsi. Per ottenere i crediti è necessario registrarsi sulla piattaforma Formazione giornalisti.