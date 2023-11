Ragazzino di 12 anni investito da un camion a Lugano

Investimento nel tardo pomeriggio di oggi a Barbengo, quartiere del Comune di Lugano. Vittima un ragazzino di 12 anni che ha riportato serie ferite.

Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale, l’incidente si è verificato poco prima delle 17: un camionista 44enne, cittadino italiano residente in provincia di Varese, mentre circolava in direzione di Grancia, all’intersezione con via da Rel, all’improvviso si è visto attraversare la strada dal ragazzino in sella alla sua bicicletta. Nonostante la pronta frenata il camion ha urtato il ragazzo che è stato scaraventato a terra.

Per le operazioni di soccorso e trasporto all’ospedale è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Lugano. Sul posto anche una pattuglia della Polizia della città di Lugano.