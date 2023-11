Rapunzel è una principessa di oggi e si rivela nel musical al Teatro di Varese

Quattro repliche in un fine settimana per il musical Rapunzel, in scena al Teatro di Varese nelle serate venerdì 24 e sabato 25 novembre alle ore 21 e poi nei pomeriggi di sabato 25 e domenica 26 alle ore 16, è una favola attuale e divertente, ricca di rivelazioni inaspettate.

A raccontarlo è proprio Rapunzel, la protagonista, interpretata dalla giovane soprano Silvia Scartozzoni, sul palco assieme a Renato Crudo (nei panni di Phil, il ladro giocherellone che si innamorerà della principessa perduta) e da un’imperdibile Lorella Cuccarini nei panni di una sorprendente madre Goethel.

. Silvia Scartozzoni, quando era bambina hai mai sognato di essere Rapunzel?

In realtà Rapunzel l’ho conosciuta che già non ero più una bambina, ma una ragazza, quando è uscito il film d’animazione della Disney. Ma questa che portiamo in scena nel musical per molti aspetti è un’altra storia, perché Maurizio Colombi l’ha scritta e la dirige partendo direttamente dalla favola classica dei fratelli Grimm. Le musiche sono originali e anche i personaggi hanno una personalità più marcata, a cominciare da madre Gothel.

. La matrigna interpretata da Lorella Cuccarini è una protagonista importante…

Lo è sicuramente grazie a Lorella Cuccarini con cui ho debuttato nel mio primo musical, La regina dei ghiacci. Sono stata felicissima di ritrovarla in questa avventura in cui si diverte molto nei panni della perfida madre Gothel, attratta come tante sue colleghe cattive dalla bellezza che resiste al tempo fino all’immortalità. In realtà anche lei, come vuole la reinterpretazione attuale delle favole classiche, ha un suo percorso personale che il musical rivela al pubblico per un finale non scontato.

. In effetti neppure Rapunzel è proprio la classica principessa…

Rapunzel è una principessa molto originale. Non solo perché inconsapevole del suo rango, avendo vissuto i suoi primi 18 anni chiusa in una torre fisica e di bugie. A renderla originale sono l’intuito, la grande curiosità e la voglia di conoscere, di scoprire e di capire il mondo al di là dei suoi limiti, per trovare se stessa.

. Silvia si ritrova nel personaggio di Rapunzel?

Mi piace. Portarla in scena è bellissimo perché è insieme ingenua e coraggiosa. È una principessa moderna perché cerca la sua strada e la trova, scopre la sua storia e anche i propri limiti e la possibilità di andare oltre. Anche se il suo mondo la trattiene lei riesce a sentire una scintilla interiore e a seguirla.

. Rapunzel arriva anche a trovare l’amore…

Sì ma non è il solito principe azzurro. Anzi, Phil è un ladro scanzonato, molto comico e intraprendente. I due si completano a vicenda.

Già applauditissimo da oltre 150 mila spettatori il musical di Rapunzel è tutto italiano prodotto da Alessandro Longobardi per Viola Produzioni.

Un family show che cattura l’attenzione degli spettatori di ogni età per vivere insieme agli amici o alla famiglia le emozioni di un grande spettacolo dal vivo.

Rapunzel il Musical è una storia di amore, amicizia, potere e magia che aiuta a riflettere su tutto ciò che inganna, come la vanità, e quello che fa stare bene, come l’amore verso gli altri.

Nello spettacolo, estremamente dinamico grazie a balli e canti sulle musiche originali di Davide Magnabosco, Alex Procacci e Paolo Barillari, viene realizzata anche una sorta di “double fiction” in teatro, dove i personaggi reali sul palco si trasformano in disegni animati in video, in un continuo scambio tra realtà e animazioni.

Rapunzel il Musical

Al teatro di Varese di piazza Repubblica

Venerdì 24 novembre ore 21

Sabato 25 novembre ore 16 e ore 21

Domenica 26 novembre ore 16

Biglietti disponibili su tiketone a QUESTO LINK oppure alla biglietteria del teatro negli orari di apertura o un’ora prima dello spettacolo.

Per maggiori informazioni teatrodivarese.com oppure 0332 482665.