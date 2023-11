Rc Waves, da Varese alla Milano Music Week con tanti incontri

A Milano c’è sempre fermento, ma in questo momento particolare ad “agitare” il mondo della musica è la Milano Music Week, la settimana di appuntamenti, panel e incontri che inizia il 20 novembre e continua per una settimana coinvolgendo realtà, addetti ai lavori, artisti, comunicatori del settore (foto sopra di Ambra Parola).

Ed è in questo ampio programma che incontriamo anche RC Waves, l’agenzia nata a Varese nel 2014 da un gruppo di appassionati e professionisti della musica che negli anni è diventata un punto di riferimento a livello nazionale.

Nata come ufficio stampa, oggi si occupa anche di attività di management, booking ed organizzazione di eventi. Formata dai varesini Francesco Italiano, Stefano Gelmi e Giacomo Zavattoni, il team vede anche Camilla Campart e Dario Bracaloni ad ampliare il team che oggi ha prettamente sede a Milano.

Ecco quindi gli appuntamenti dove si potrà incontrare la realtà nata a Varese, attenta a far emergere da sempre anche molti nomi e artisti che si muovono nel Varesotto. Come I Gospel, Brenneke, Materazi Future Club, Veddasca per citarne alcuni. Appuntamento quindi a Milano con RC Waves, ecco gli incontri inseriti nel programma che hanno chiamato “Wonderlust”.

MARTEDI 21 NOVEMBRE

LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI UN PROGETTO EMERGENTE

c/o Ral Society (via Corsico 3 – Milano)

Dalle ore 19:00 al RAL Society si terrà un talk con professionisti dell’industria musicale sul tema “La promozione e lo sviluppo di un progetto emergente”. Il momento di confronto vuole porre i riflettori sulla nascita e sui primi passi nella definizione di un profilo artistico, con lo scopo di sottolineare l’importanza del ruolo di ogni interprete nel music business ed il legame che si crea tra i vari attori in campo.

Il talk sarà trasmesso live sui canali Twitch e YouTube di RAL Society.

Intervengono:

– Simone Meraviglia (Ül Caminett’ – Woodoo Fest)

– Simone Castello (Costello’s Records)

– Giulia Gori (The Orchard Italy)

– Ivonne Ucci (Help PR & Media Relations)

Seguirà dj set a cura di RC Waves

MERCOLEDI 22 NOVEMBRE

L’EVOLUZIONE DEL LO-FI, DA MUSICA DI NICCHIA A FENOMENO GLOBALE

c/o Ral Society (via Corsico 3 – Milano)

Dalle ore 19:00 al RAL Society si terrà un talk con i produttori e con i fondatori di Salad Days sul beatmaking e sul funzionamento dell’industria discografica lo-fi. Il talk sarà trasmesso live sui canali Twitch e YouTube di RAL Society.

Ospiti da Salad Days:

Francesco Frigerio (Founder)

Matteo Colciago (Founder)

Ludovica Gentileschi Borzelli (Founder)

ENRA (A&R)

Slowheal (A&R)

H.1. (artist)

Seguirà dj set a cura di H.1., XXIII, Simber, ENRA, Slowheal, Eugenio Izzi, marbre, camomilla

GIOVEDI 23 NOVEMBRE

LA FIGURA DELL’AUTORE MUSICALE

RACCONTATA DAL MENTAL COACH GABRIELE COLOMBO

c/o Ral Society (via Corsico 3 – Milano)

Alle ore 18:00 al RAL Society il mental coach Gabriele Colombo presenterà il suo ultimo libro “Umiltà o ambizione? Come gli opposti possono ispirarti nella vita e nello sport”. Alle 19:00 Gabriele Colombo condurrà una speciale edizione del podcast “Maledetto Scrivere” al fine di esplorare il mondo del songwriting, approfondendo la figura dell’autore ed analizzando le diversità tra i vari ambiti in cui questo si può cimentare, in particolare quello letterario e quello musicale.

Ospiti:

KAPUT (autore per Emma Marrone, Annalisa, Michele Bravi)

Andrea Blanc (autore per Ghali, Elettra Lamborghini, Roshelle)

Seguirà dj set a cura di Cimiano Groove Essentials

VENERDI 24 NOVEMBRE

ACOUSTIC SHOWCASE

c/o Ral Society (via Corsico 3 – Milano)

19:00 » dj set a cura di Discoteca Paradiso

Alle 21:00 inizieranno i live acustici di:

Filippo Cattaneo Ponzoni

Rosita Brucoli

Zorah

Lieve

Kuni

Seguirà dj set a cura di RC Waves.