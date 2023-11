“Relazioni Faticose”, divertente commedia all’Auditorium di Sant’Ambrogio di Varese

“Relazioni Faticose” è una commedia spumeggiante in cui il protagonista, superando moralismi e convenzioni, cerca di proteggere sentimenti, emozioni ed affetti in una situazione che agli occhi della gente può apparire paradossale e difficilmente accettabile.

L’appuntamento è per venerdì 1 dicembre alle ore 21:00 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco in via Lazzaro Papi 7, Varese

Commedia brillante scritta e diretta da Fabio Corradi con Fabio Corradi, Corinna Segre, Eleonora D’Aniello e Silvia Morosi