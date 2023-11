Rescaldina premia atleti e società sportive, sognando un gran galà dello Sport

Rescaldina premia le “sue” eccellenze sportive, quelle che troppo spesso, magari, nemmeno sono conosciute dai cittadini in un paese che ha un panorama sportivo di tutto rispetto, fatto di ben 27 società. Società cui il sindaco Gilles Ielo, che venerdì 17 novembre ha consegnato le benemerenze sportive insieme all’assessore allo Sport Gianluca Crugnola e al presidente della Consulta Sportiva Alberto Rossetti, sogna di dedicare, un domani, un vero e proprio gran galà dello sport.

«Avevo programmato questo momento nella mia mente già da diversi anni – ha sottolineato durante la cerimonia l’assessore alla partita -: quando sono diventato assessore allo sport, nel 2019, era una delle prime cose che avevo in mente di fare. Poi, a causa del Covid-19, non c’è stato neanche un anno sportivo intero e quindi questo desiderio è stato posticipato. Era un desiderio che nasceva in modo particolare dal fatto che che molto spesso abbiamo delle eccellenze sul territorio ma non sappiamo di averle o non gli diamo il giusto riconoscimento».

«Per questo ho pensato di creare questo momento, proprio per dare un riconoscimento – ha aggiunto Crugnola -: è un riconoscimento più che altro simbolico, ma credo che rappresenti tutta l’importanza di questo gesto perché dà ad atleti e società la vicinanza dell’amministrazione e a tutti noi il senso di una testimonianza di presenza all’interno della società civile. Lo sport da diverso tempo non rappresenta infatti più solamente una realtà fine a sé stessa, ma è diventato uno strumento importantissimo: attraverso lo sport si raggiungono risultati che difficilmente in altri ambiti possiamo pensare di raggiungere».

Due le squadre e sedici gli atleti premiati durante la serata di festa dello sport rescaldinese: Alessandra Metta, Nicole Ludovica Casati e Maddalena Bardella dell’ASD Bulls Rescaldina, Giulia Floris e Samuele Morrone del Karate Club ASD, Nicola Alberto Paoliello, Mohamed El Ghzaoui e Samuele Campo della Pallacanestro Rescaldina, Antonio Trovisi degli Arcieri del Sole, Gael Sebastian Calvo Arciniegas e Franco Abruzzese del Karate Team Pantere, Zackary Davide Zuliani e Davide Sammarco del Dragon Ju Jitsu Dojo ASD, Alex Solbiati, Deborah Solbiati e Alberto Grassini della Wild Dreams, l’Under 13 Softball dell’ASD Bulls Rescaldina e il Karate Club ASD.