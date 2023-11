“Reviviscenze musicali” a Cardano al Campo con “La partigiana Fiamma” e una mostra contro la violenza sulle donne

Prosegue la rassegna “Reviviscenze musicali” con il settimo concerto in programma per sabato 25 novembre 2023 alle ore 21:00 presso la Sala Pertini (detto il “Cubo”) in via Verdi, 13 a Cardano al Campo (Va). Questa volta si tratta di un reading musicale legato al tema della giornata contro la Violenza sulle Donne che si celebra il giorno 25 novembre ed è organizzato da ARTandCHARITY in collaborazione con l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Cardano al Campo.

La serata sarà all’insegna della musica con Alessandra Sonia Romano (Violino della Shoah), Nadio Marenco (Fisarmonica) e Elda Olivieri (narratrice), che eseguiranno “La partigiana Fiamma” con musiche di importanti compositori e letture dal diario personale di Fiamma. È possibile scaricare il programma completo della rassegna dalla sezione eventi del nostro sito.

Si concluderà domenica 26 novembre la mostra d’arte collaterale “BASTA violenza sulle donne” allestita presso la Sala del Pane (casa Paolo VI) piazza Mazzini a Cardano al Campo. La mostra sarà aperta da martedì a venerdi dalle ore 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Tra i 18 artisti espositori troviamo nomi prestigiosi come Silvio Monti, Enzo Siciliano e Paul Albert Dari, oltre a tanti altri artisti contemporanei sensibili alla tematica trattata. Ricordiamo sempre che uno degli obiettivi principali degli eventi organizzati da ARTandCHARITY è la raccolta fondi per il progetto Dopo di Noi, sviluppato da Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus, rivolto a giovani donne e uomini dai 16 ai 35 anni. La finalità del Servizio di Formazione alle Autonomie è il raggiungimento dell’adultità possibile, ogni esperienza diviene quindi strumento utile per tendere a tale meta.

La raccolta fondi dell’evento ARTandCHARITY rappresenta dunque un’occasione importante per contribuire a questa causa, sostenendo un progetto che mira a garantire il benessere e la felicità di molte persone. Partecipare all’evento o effettuare una donazione significa fare la differenza e contribuire a costruire un mondo migliore, più inclusivo e solidale.