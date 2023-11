Riaperta la bretella di Varese, il Pd “Noi facciamo i fatti”

«Riaperta la bretella in uscita di Largo Flaiano. Noi facciamo i fatti, le polemiche le lasciamo volentieri all’opposizione». Con queste parole inizia la nota della segreteria PD sulla riapertura delle bretella in uscita da Largo Flaiano. Ora per uscire da Varese e dirigersi verso Milano, o anche solo verso lo svincolo alla rotonda di viale Europa che permette di evitare le strettoie di via Gasparotto, è possibile andare dritto.

«I lavori su Largo Flaiano – spiegano da via Monterosa – proseguono alacremente. L’ottima gestione del progetto da parte dell’amministrazione e in particolare dal nostro assessore PD, Andrea Civati, ha permesso di completare questa importante fase di lavoro».

«Questa apertura – attaccano dal PD – è la dimostrazione concreta del fatto che il duro lavoro, la serietà e, soprattutto, i risultati valgono più delle parole e degli attacchi piovuti in queste settimane dai banchi dell’opposizione».